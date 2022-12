Worldline lanterne rouge du CAC 40 sous la pression de JPMorgan

(AOF) - Worldline (-4,75% à 40,67 euros) ferme la marche de l’indice CAC 40, affaibli par la dégradation de la recommandation de JPMorgan. Le bureau d’études est passé de Surpondérer à Neutre et son objectif de cours a été abaissé de 59 euros à 55 euros. L’analyste rappelle avoir été optimiste sur le spécialiste des paiements tout au long de 2022 du fait de la réouverture tardive du marché allemand et de l'effet positif d’un taux d’endettement plus faible suite à la cession des terminaux au cours de l'année.

Le broker s'inquiète désormais d'une base de comparaison qui sera plus difficile en 2023. JPMorgan identifie également des risques pour la croissance des services aux commerçants liés à l'environnement macroéconomique et à la baisse de la contribution des compagnies aériennes.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro un européen des services de paiements et des transactions électroniques ;

- Revenus de 3,7 Md€ centrés sur l'Europe et générés par 3 pôles -les services aux commerçants (65 %), les services financiers (25 %), la mobilité et services web transactionnels (9%);

- Modèle d'affaires pour une Paytech internationale de 1er plan, fondé sur la maîtrise de la chaîne de valeur des services de paiements, sur une plateforme unique et modulaire, sur sa présence auprès des commerçants et des banques sur un positionnement fort sur les lignes de service et sur les investissements technologiques ;

- Capital ouvert avec 2 positions fortes –SIX Group (18,9 % des droits de vote) et BPI France(3,88 %), Gilles Grapinet étant directeur général et Bernard Bourigeaud président le conseil d’administration de 19 membres ;

- Situation financière maîtrisée avec une dette nette ramenée à 2,9 Md€.

Enjeux

- Stratégie Vision 2024 de croissance externe soutenue visant à une croissance annuelle de 9 à 11 % des revenus, marge opérationnelle vers 30 % ;

- Stratégie d'innovation déclinée entre la sécurité des systèmes d’information propres au groupe, l’incrémentation et la rupture: en interne : réseau Win, incubateur Lit ou Worldline Labs, communauté de 300 experts… / en externe : partenariats et liens avec les start-up dans les domaines des services de confiance, l’expérience client et la performance & intelligence / focus sur les solutions inclusives (la fintech africaine InTouch, le QR code dédié en Inde…) / en open-innovation : intégration dans la plateforme technologique des fournisseurs les plus innovants –APMs, cryptomonnaies, BNPL...;

- Stratégie environnementale TRUST 2025 : réduction de 20 % des émissions de CO2 par rapport à 2020 / inclusion des critères de durabilité dans les offres de solutions /soutien aux fintechs dédiées (l’africaine InTouch) ;

- Attente de nouveaux partenariats en Italie et en Inde et poursuite des acquisitions de fintechs ;

- Intégration des activités de services aux marchands (20 % du marché local) de l’australien ANZ dont il est attendu 180 M€ de revenus par an et une marge opérationnelle de 20 %.

Défis

- Exposition de 1,5 % du chiffre d’affaires à la Russie et de 1,5 % aux pays baltes, Pologne, Hongrie, Roumanie, Slovaquie et Moldavie ;

- Cession aux fonds Apollo des activités Terminaux, solutions et services, valorisées 2,3 Md€ ;

- Interrogations sur une sortie du capital de SIX Group ;

- Objectifs 2022 d'une hausse de 8 à 10 % des revenus, d’une marge opérationnelle de + 27 % et d’un effet de la dette ramené à 1,5.