Worldline : lance une solution de paiement en crypto-monnaie

(CercleFinance.com) - Worldline présente aujourd'hui WL Crypto Payments, une solution omnicanale de paiement par crypto-monnaies, lancée avec bitcoin Suisse, présenté comme le leader helvète des services crypto-financiers. Ce service va permettre à tous les commerçants d'accepter les paiements sur les points de vente et en ligne en Bitcoin ou en Ether aussi facilement que toutes les autres options de paiement traditionnelles, assure Worldline. Avec Crypto Payments, les enseignes acceptent le paiement en crypto-monnaie sans s'exposer aux risques de volatilité, la transaction étant en toute sécurité convertie en francs suisses immédiatement après la confirmation du paiement.

Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris +0.65% BTC/USD NEXC +0.60%