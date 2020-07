Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline : lance une OCEANE d'environ 500 ME Cercle Finance • 23/07/2020 à 10:51









(CercleFinance.com) - Worldline annonce aujourd'hui le lancement d'une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) venant à échéance le 30 juillet 2025 (auprès d'investisseurs qualifiés pour un montant nominal d'environ 500 millions d'euros. ' Le produit net de l'Emission sera affecté au préfinancement de l'acquisition envisagée d'Ingenico Group S.A. et/ou aux besoins généraux de l'entreprise ' précise le groupe. Les Obligations ne verseront pas de coupon (zéro-coupon). Les Obligations seront émises à un prix d'émission compris entre 105,1% et 107,5% de leur valeur nominale, ce qui correspond à un rendement à échéance compris entre -1,44% et -0,99%.

