Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline: lance une nouvelle solution de paiement avec S&B information fournie par Cercle Finance • 25/01/2022 à 16:03









(CercleFinance.com) - Worldline annonce renforcer son partenariat avec Scheidt & Bachmann (S&B), fournisseur mondial de solutions de mobilité, via le déploiement d'une nouvelle solution de paiement pour les stations-service à travers l'Europe.



Déployée à travers l'Europe dès 2022, cette nouvelle solution a été conçue sur mesure pour les détaillants de carburants. Elle permettra aux automobilistes 'de bénéficier d'une expérience de paiement plus fluide et flexible et sera utilisable indifféremment à la pompe, pour le lavage auto ou en magasin', indique Worldline.



Le partenariat entre Worldline et S&B permettra une intégration simplifiée des modes de paiement, la mise en place de programmes de fidélité, ainsi que la création de synergies avec les acteurs clés (constructeurs automobiles, groupes pétroliers, fournisseurs d'énergies, opérateurs de parkings...), faisant ainsi des stations-services le coeur des interactions mobilités de demain.



Ce partenariat sera déployé dans plusieurs milliers de stations-service à travers l'Europe.





Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris +0.08%