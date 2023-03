Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Worldline: la solution de paiement déployée en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 16/03/2023 à 12:03

(CercleFinance.com) - Worldline a annoncé l'intégration de sa solution de paiement au logiciel Oracle MICROS Simphony, dédié à l'industrie de la restauration, permettant aux clients d'effectuer des transactions plus rapides et plus faciles au point d'encaissement.



SSP, acteur international de premier plan reconnu en matière de restauration commerciale, a d'ailleurs choisi la solution de paiement de Worldline intégrée à Oracle MICROS Simphony POS pour son marché stratégique, l'Allemagne.



'Cette solution unique de bout en bout, hébergée dans le cloud, permet aux consommateurs de payer avec les principaux modes de paiement et devises. Elle répond également aux besoins des voyageurs internationaux en intégrant l'option DCC (Dynamic Currency Conversion) et offre une expérience optimisée à la fois pour les clients et pour le personnel des restaurants', indique Worldline.