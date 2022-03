Worldline : la Russie a représenté 1,5% du chiffre d'affaires 2021

(AOF) - Worldline informe sur l’exposition du groupe à la situation en Ukraine et en Russie. Compte tenu du développement de la situation en Ukraine et du contexte géopolitique actuel, le spécialiste des paiements, en accord avec ses politiques internes, a immédiatement appliqué les sanctions internationales relatives à la Russie et entend les poursuivre autant que nécessaire.

Worldline précise que les volumes d'activité liés à la Russie sont limités, représentant environ 1,5% du chiffre d'affaires annuel 2021 proforma estimé du groupe sur les activités poursuivies. Ceci résulte principalement de ses activités d'acceptance opérées hors de Russie permettant aux consommateurs domestiques de réaliser des transactions online auprès de marchands internationaux non russes.

Plus généralement, sachant que le groupe n'a pas d'exposition à l'Ukraine, les autres pays d'Europe de l'est limitrophes à la Russie et à l'Ukraine représentent environ 1,5% du chiffre d'affaires annuel 2021 proforma estimé du groupe sur les activités poursuivies, dont environ la moitié sur les activités de traitements des transactions (Services Financiers) dans les pays Baltes. Ces activités ne sont pas perturbées par le conflit en Ukraine.

Par ailleurs, Worldline n'a pas d'exposition significative à des solutions ou des sous-traitants russes concernés par les sanctions ou qui pourraient l'être, du fait de sa politique de développement interne de ses propres solutions.

