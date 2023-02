Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline : la correction se prolonge sous les 38E information fournie par Cercle Finance • 24/02/2023 à 14:57









(CercleFinance.com) - Worldline toujours sous pression lâche plus de 3% : la correction se prolonge sous les 38E alors que la figure baissière en 'tête/épaules' 42,08/44,44/42,8E a été valide par la cassure de la 'ligne de cou' des 39,65E (19 janvier et 13 février).

Worldline devrait poursuivre sa rechute en direction du plancher des 36,5E du 30/12/2022.





Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris -3.06%