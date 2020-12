Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline : la CDC passe sous les 5% des votes Cercle Finance • 11/12/2020 à 10:26









(CercleFinance.com) - La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré être passée, le 7 décembre, sous les 5% des droits de vote de Worldline et détenir indirectement 5,35% du capital et 4,72% des droits de vote, après augmentation du nombre total de droits de vote de Worldline.

Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris +1.60%