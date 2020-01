Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline : la banque CREDEM a lancé la solution CRISTAL Cercle Finance • 13/01/2020 à 10:36









(CercleFinance.com) - Worldline annonce que CREDEM, une des premières banques privées Italiennes, a lancé avec succès l'échange de paiements Target2 via le progiciel CRISTAL Payment and Liquidity Hub de Worldline. CREDEM se prépare pour le projet de Consolidation T2-T2S initié par la Banque Centrale Européenne (BCE). Le projet de Consolidation T2-T2S est un projet de la BCE qui vise à optimiser la gestion des liquidités et migrer les Virements de Gros Montant vers la norme ISO 20022 CREDEM a donc basculé le traitement des virements de Gros Montants en euro (VGM) dans CRISTAL Proactive Liquidity Manager. ' Avec CRISTAL, CREDEM met en oeuvre une infrastructure lui permettant de maîtriser les risques de liquidité ' indique le groupe.

Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris +0.23%