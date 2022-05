Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Worldline: l'UE autorise l'acquisition de BAI information fournie par Cercle Finance • 24/05/2022 à 12:38

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement européen sur les concentrations, l'acquisition du contrôle de Bank and Acquirers International (BAI) basée en France, par Apollo Management basée aux États-Unis.



BAI, qui fait partie du Worldline Group, est la société sous-holding d'un groupe de sociétés actives dans la fabrication et fourniture de terminaux de paiement et de systèmes et services associés, principalement aux acquéreurs et distributeurs. Apollo est un gestionnaire d'actifs alternatifs mondial.



La Commission a conclu que la concentration envisagée ne soulèverait pas de problème de concurrence car BAI et Apollo n'opèrent pas sur le même marché ni sur des marchés connexes.