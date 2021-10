Worldline : l’orientation stratégique de désengagement de l’activité " Terminaux " est validée

AOF - EN SAVOIR PLUS

Il vise à ce titre une croissance organique du chiffre d'affaires d'au moins 6%, plus de 200 points de base d'amélioration de la marge de l'excédent brut opérationnel (EBO) par rapport au proforma 2020 (23,1%) et un taux de conversion de l'EBO en flux de trésorerie disponible de l'ordre de 42% (stable par rapport à 2020).

(AOF) - A l'occasion de l'annonce de son chiffre d'affaires du troisième trimestre, Worldline a validé l’orientation stratégique de désengagement de l’activité " Terminaux " (TSS), héritée du rachat d'Ingenico. " A ce titre, le groupe a finalisé la définition du cadre nécessaire permettant d’assurer l’autonomie complète et l’indépendance totale de l’activité TSS. Le Groupe donne actuellement la priorité au scénario de cession à court-terme avec des discussions qui progressent en ligne avec le plan de marche " a déclaré Gilles Grapinet, Directeur Général.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.