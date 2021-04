Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline : intègre le palmarès des 'Best Workplaces 2021' Cercle Finance • 15/04/2021 à 10:52









(CercleFinance.com) - Worldline annonce aujourd'hui être fier de faire partie du palmarès 'Best Workplaces 2021' des entreprises où il fait bon travailler en France, établi par Great Place To Work. L'entreprise se classe en 4e position de la catégorie des entreprises de plus de 2 500 salariés, progressant ainsi d'une place par rapport au palmarès 2020. Great Place To Work est un acteur de référence sur la qualité de vie au travail et constitue l'un des plus haut niveaux de reconnaissance de la qualité de vie au travail d'une entreprise. ' En tant que leader européen de classe mondiale, faire partie de la communauté des employeurs reconnus à l'échelle internationale revêt une importance stratégique et permet à Worldline d'accroître sa visibilité ainsi que son attractivité auprès de futurs collaborateurs ', assure la société.

