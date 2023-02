Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline: hausse de 23% du BPA normalisé en 2022 information fournie par Cercle Finance • 21/02/2023 à 07:25









(CercleFinance.com) - Le groupe de solutions de paiements Worldline publie un BPA normalisé en hausse de 23,4% à 1,94 euro pour 2022, ainsi qu'un flux de trésorerie disponible de 520 millions d'euros, soit 45,9% de conversion d'un EBO (excédent brut opérationnel) de 1,13 milliard.



La marge d'EBO s'est améliorée de 110 points de base en organique à 26%, en ligne avec son objectif annuel, pour un chiffre d'affaires de 4,36 milliards d'euros, en croissance organique de 10,7%, au-dessus de son objectif annuel de 8 à 10%.



Pour 2023, il anticipe plus de 100 points de base d'amélioration de la marge d'EBO par rapport au pro forma 2022 estimé, une croissance organique du chiffre d'affaires de 8 à 10%, ainsi qu'un taux de conversion de l'EBO en flux de trésorerie disponible de 46 à 48%.





Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris +0.12%