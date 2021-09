Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline : harmonise ses marques sous une bannière unique information fournie par Cercle Finance • 20/09/2021 à 12:58









(CercleFinance.com) - Le groupe Worldline annonce aujourd'hui que les différentes marques du groupe seront désormais réunies et harmonisées autour d'une même architecture et sous une bannière unique, Worldline. Par conséquent, les marques equensWorldline, SIX Payment Services, Bambora et Paymarks'effacent pour laisser la place à Worldline. En revanche, les marques de joint-venture seront maintenues et Ingenico continuera à être utilisée pour l'offre Terminaux, Solutions & Services. De même, Santeos sera conservée pour les activités de santé en France. 'Il est désormais temps pour nous de consolider ce riche portefeuille de marques et ainsi permettre à Worldline de devenir une marque résolument mondiale, après plusieurs années d'intégrations réussies', a commenté Gilles Grapinet, président-directeur général de Worldline.

Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris -1.85%