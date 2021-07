Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline : gros trou d'air de -10% vers 76,6E information fournie par Cercle Finance • 27/07/2021 à 16:42









(CercleFinance.com) - Worldline inscrit un record absolu vers 85,2E puis dévisse (gros 'gap' sous 83,96E) sans signe précurseur de -10% vers 76,6E alors que les actionnaires sanctionnent une performance opérationnelle plus faible que prévue (les 'revenus' sont cependant en ligne avec les attentes). L'EBO s'élève à 531MnsE contre 547MnsE attendu et les attentes sont revue à la baisse, ce qui ne pardonne pas : le titre enfonce le support des 78,9E et se dirige vers le test de 2 zones de soutien vers 75,5E puis 74,1E.

Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris -8.79%