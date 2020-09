Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline : gros avalement baissier sous 77E Cercle Finance • 03/09/2020 à 17:42









(CercleFinance.com) - Worldline matérialise un gros avalement baissier sous 77E après avoir inscrit un record intraday, annuel et historique à 82,66E. Surtout, le franchissement apparemment décisif de la résistance des 80,2E du 7 juillet la veille se transforme en 'bull trap'. Le prochain support se situe vers 74E, le suivant vers 70,9/71E (support des 30 juillet et 12 août).

Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris -5.73%