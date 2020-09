Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline : grimpe vers 78,4E, le zénith des 80,2 à portée Cercle Finance • 16/09/2020 à 12:13









(CercleFinance.com) - - Worldline grimpe vers 78,4E : le titre se dirige vers un re-test de l'ex-sommet historique des 80,2E du 7 juillet puis des 82,1E, fixing d'ouverture du 3 septembre, un plus haut intraday et historique étant inscrit à 82,6E quelques minutes plus tard... le retracement de ce 'top' est désormais dans le viseur.

Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris +2.53%