Worldline : 'gap' sous 77E, pullback vers 75E

(CercleFinance.com) - Worldline subit un pullback vers 75E, ouvrant au passage un 'gap' sous 77E, après un 3ème échec sous 81,6E (le 2 septembre), le 4 janvier (sous 81,4E) puis le 15/16 févier (sous 79,6E). Le titre s'expose à une rechute vers 72,46E ('gap' du 1er février) puis 70E (plancher du 27 au 29 janvier).

Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris -2.52%