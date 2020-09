Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline : 'gap' sous 72,04E, pullback sous les 71E Cercle Finance • 30/09/2020 à 10:50









(CercleFinance.com) - Worldline ouvre un 'gap' de rupture sous 72E car le titre casse au passage le support des 71E (du 30/07 et 12/08) puis poursuit son pullback sous les 70E, au contact du dernier point d'appui des 69,6E du 23 juin. En cas de rupture, rechute sur 63E

Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris -3.02%