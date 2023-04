Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline : 'gap' au-dessus de 38,32E, teste les 40E information fournie par Cercle Finance • 17/04/2023 à 11:47









(CercleFinance.com) - Worldline ouvre un 'gap' au-dessus de 38,32E et vient tester les 39,7/40E, c'est à dire l'ex-plancher des 19/01 et 13/02, sommet du corridor en vigueur depuis la mi-mars (plancher 37,1E) : le titre pourrait fuser à la hausse en direction de la résistance oblique moyen terme des 42E (unissant les précédents sommets inscrit à 47,41 (11/11/2022) puis 44,44E (02/02/2023).





Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris +4.26%