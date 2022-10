Worldline finalise la cession des activités TSS aux fonds Apollo

(AOF) - Acteur mondial des services de paiement, Worldline a finalisé avec succès la cession et l'apport d'environ 85% des actions Ingenico aux fonds d'investissement gérés par Apollo. La cession d'environ 15% restants doit avoir lieu le 1er janvier 2023.

Cette transaction simplifiera la structure de Worldline et lui permettra de se concentrer davantage sur ses activités de services de paiement.

Selon les termes de la transaction, Worldline restera associé, via la détention d'actions de préférence, à la création de valeur future rendue possible par la robustesse et la qualité de l'activité d'Ingenico, le savoir-faire d'Apollo ainsi que l’exécution du plan de transformation partagé entre les parties.

Cette structure permet d'aligner les intérêts entre Worldline et les fonds Apollo et sera directement liée à la création de valeur totale réalisée par Ingenico au moment de sa cession par les fonds Apollo.

Cette transaction comprend un accord de partenariat consolidant la relation stratégique et à long terme entre Worldline et Ingenico pour les 5 prochaines années.

Comme annoncé le 21 février 2022 et selon les termes de la transaction, le prix de cession pour Worldline repose sur une juste valeur d'entreprise actuelle de l'ordre de 2,3 milliards d'euros, incluant environ 1,7 milliard d'euros de valeur initiale et jusqu'à 0,9 milliard d'euros d'actions de préférence.