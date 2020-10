Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline fait état d'un "très large succès" de son OPA sur Ingenico Reuters • 21/10/2020 à 09:03









PARIS, 21 octobre (Reuters) - Worldline WLN.PA fait état mercredi d'un "très large succès" de son offre publique amicale sur Ingenico INGC.PA . Les deux sociétés précisent dans un communiqué qu'à l'issue du règlement-livraison, qui interviendra le 28 octobre, Worldline détiendra 88,64% du capital d'Ingenico et au moins 83,20% des droits de vote. Le seuil de renonciation de l'offre, qui avait été fixé à 60% du capital social d'Ingenico, est "très largement dépassé". "Je suis très heureux de ce taux d'apport extrêmement élevé à l'offre publique, qui témoigne de l'adhésion forte des actionnaires d'Ingenico à notre projet et de la pertinence reconnue de ce rapprochement", commente Gilles Grapinet, président-directeur général de Worldline, dans le communiqué. Worldline, qui a lancé une offre à 7,8 milliards d'euros sur Ingenico, entend créer un leader européen des paiements électroniques, un secteur en plein essor qui aiguise l'appétit des géants du numérique et connaît déjà un mouvement de consolidation aux Etats-Unis. (Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées INGENICO GROUP Euronext Paris +2.07% WORLDLINE Euronext Paris +0.39%