Worldline : extension du partenariat avec EPC

(CercleFinance.com) - Worldline fait savoir que sa filiale equensWorldline SE étend son partenariat avec le Conseil européen des paiements (European Payments Council - EPC), dans la mise en oeuvre du service SPL central qui assure l'interopérabilité des services de paiement mobiles européens de personne à personne. Ce service permet aux clients d'utiliser leur téléphone portable pour transférer de l'argent depuis leur compte de paiement vers un autre compte personnel dans toute l'Europe, sans échange manuel d'informations de paiement comme le code IBAN. Michael Steinbach, directeur général d'equensWorldline SE,souligne l'importance de ce service dans le paysage européen des paiements. 'L'utilisation d'un tel système de consultation améliore considérablement l'expérience paiement de l'utilisateur tout en renforçant la sécurité des paiements de personne à personne', a-t-il commenté.

Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris +2.55%