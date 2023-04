Worldline : extension du partenariat avec BNP Paribas pour réduire la fraude au prélèvement SEPA

Afin de prévenir le risque de fraude par usurpation d'IBAN pendant la procédure de signature du mandat, qui représente plus de 60 % des fraudes au prélèvement SEPA ces dernières années, BNP Paribas Cash Management est la première banque à adopter la solution Worldline de validation des comptes pour son produit existant en marque blanche nommé EasyCollect.

(AOF) - BNP Paribas Cash Management a choisi Worldline pour l’aider à réduire la fraude au prélèvement SEPA, . La banque française a adopté la solution Worldline associant signature électronique des mandats et validation des comptes grâce à l’Open Banking, en Allemagne, Italie et en France. D’autres pays suivront prochainement.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.