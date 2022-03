Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline: exposition limitée à la Russie information fournie par Cercle Finance • 21/03/2022 à 07:42









(CercleFinance.com) - Ayant appliqué les sanctions sur la Russie et entendant les poursuivre 'autant que nécessaires', Worldline indique que ses volumes d'activité liés à la Russie représentent environ 1,5% du chiffre d'affaires annuel 2021 proforma estimé sur les activités poursuivies.



Plus généralement, le groupe n'a pas d'exposition à l'Ukraine et les autres pays d'Europe de l'Est limitrophes représentent environ 1,5% du CA annuel 2021 proforma, dont environs la moitié sur les activités de traitements des transactions dans les pays baltes, non impactées par le conflit.



Par ailleurs, Worldline n'a pas d'exposition significative à des solutions ou des sous-traitants russes impactés par les sanctions ou qui pourraient l'être, du fait de sa politique de développement interne de ses propres solutions.





