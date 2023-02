Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline: étend son partenariat avec MSC Cruises information fournie par Cercle Finance • 01/02/2023 à 12:52









(CercleFinance.com) - Worldline annonce étendre son partenariat de longue date avec MSC Cruises, la troisième plus grande marque de croisières au monde.



Worldline s'engage à soutenir MSC Cruises dans ses ambitions d'expansion, en facilitant son entrée sur de nouveaux marchés grâce à une solutionplug and playrépondant aux normes de sécurité les plus strictes et à un processus d'enrôlement fluide pour une efficacité optimale.



La solution de Worldline pour MSC couvre l'ensemble de la chaîne de valeur, allant d'une solution complète d'acquisition de paiement en ligne dans toute l'Europe aux terminaux de paiement à bord pour accepter les paiements des passagers pendant la navigation.



La personnalisation englobe les exigences spécifiques de MSC Cruises, y compris les remboursements et les autorisations supplémentaires, contribuant ainsi à une meilleure expérience à laquelle le voyageur de MSC s'attend.





Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris +1.66%