Worldline : étend sa collaboration avec l'autrichien PSA

(CercleFinance.com) - Worldline et PSA Payment Services Austria (PSA) étendent leur collaboration pour travailler ensemble au coeur du système de paiement autrichien. Worldline fait savoir qu'il assumera le rôle de partenaire technique de compensation et de règlement pour les paiements interbancaires nationaux et internationaux.

Après les Pays-Bas, l'Italie, la Hongrie et les îles d'Aruba et de Curaçao, l'Autriche sera ainsi le cinquième pays à s'appuyer entièrement ou partiellement sur la plate-forme de compensation et de règlement de Worldline.

PSA et Worldline comptent construire 'les fondations d'une nouvelle plateforme de paiement en temps réel pour des paiements instantanés, sécurisés et autonomes dans toute l'Autriche.'