(CercleFinance.com) - Worldline a décollé à la verticale de +5% à 11H57 vers 15,15E, effaçant la résistance des 14,7E puis des 15E (du 25/10) : même si cela peut paraître optimiste, le titre pourrait doubler de valeur par rapport à son plancher des 9,4E (soit 18,8E) à moins que la route d'un comblement du 'gap' des 23E ne soit ouverte.





