Worldline : enfonce les 23,6E, dégringolade vers 22,75E information fournie par Cercle Finance • 13/10/2023 à 17:55









(CercleFinance.com) - Worldline subit une dégringolade vers 22,75E (-8% sur la semaine écoulée) avec à la clé une franche cassure du récent plancher des 23,8E... et du 5 décembre 2016, ce qui laisse craindre une poursuite de la correction en direction du plancher des 19E du 11 février 2016.





Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris -4.38%