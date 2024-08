Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Worldline : en termine juste en-deçà des 8,00E information fournie par Cercle Finance • 28/08/2024 à 19:27









(CercleFinance.com) - Worldline en termine juste en-deçà des 8,00E et confirme son incapacité à profiter des phases de rebond du marché (SBF-120), ce qui témoigne du désintérêt des acheteurs, même 'à bon compte': le titre pourrait rapidement revenir au contact de son plancher des 7,75E des 6 et 13 août.





Valeurs associées WORLDLINE 8,00 EUR Euronext Paris -3,71%