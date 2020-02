Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline : en repli après l'annonce du rachat d'Ingenico Cercle Finance • 03/02/2020 à 09:55









(CercleFinance.com) - Le titre débute la séance en repli de plus de 3% après avoir annoncé ce matin le rachat d'Ingenico. Cette opération va donner naissance au 4ème acteur mondial des paiements avec un CA de 5,3 MdE et un EBITDA de 1,2 MdE indique Oddo. Les analystes soulignent que pour Worldline, une relution immédiate à 2 chiffres du BPA est promise par les dirigeants ainsi qu'un montant de 250 ME de synergies à horizon 2024. ' Worldline publie également des résultats 2019 satisfaisants par rapport aux attentes avec un CA en croissance organique de +6.9% (Oddo BHF/consensus égale à 6.9/6.8%) et un EBITDA de 602 ME soit une marge de 25.3% (Oddo BHF/consensus égale à 596/600 ME). Les objectifs pour 2020 font, quant à eux, état d'une croissance organique du CA supérieur à 7% (Oddo BHF/consensus égale à 7.5/7.4%) et d'une marge EBITDA de 26/27% (Oddo BHF/consensus égale à 26.9/26.7%) ' indique le bureau d'études. ' La relution immédiate à 2 chiffres promise du BPA constitue également une nouvelle positive. Notre seule déception provient du fait qu'aucun commentaire ne fait état de la volonté de céder les terminaux d'Ingenico (division B&A égale à 305 ME d'EBITDA en 2019) '. Oddo reste à l'Achat sur la valeur avec un objectif de cours de 77 E (dont 68 E sur le périmètre actuel).

Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris -4.16%