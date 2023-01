Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline: en recul avec des propos d'analyste information fournie par Cercle Finance • 23/01/2023 à 15:30









(CercleFinance.com) - Worldline recule de 1% sur fond de propos d'Oddo BHF qui maintient son opinion 'surperformance' sur le titre du fournisseur de solutions de paiement, mais avec un objectif de cours ajusté de 70 à 60 euros dans le sillage d'estimations de BPA abaissées pour 2023.



S'il anticipe des résultats 2022 globalement en ligne avec les attentes, le bureau d'études estime 'le potentiel de bonnes surprises limité sur cette saison de publications, même en cas de guidances 2023 supérieures aux attentes'.





Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris +0.15%