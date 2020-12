Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline : en hausse après l'acquisition en Australie Cercle Finance • 15/12/2020 à 10:25









(CercleFinance.com) - Le titre est en hausse de près de 1,5% ce matin après avoir annoncé la signature d'une alliance commerciale stratégique majeure avec la banque ANZ. Le groupe réalise l'acquisition d'une participation de contrôle (51%) des activités de services aux marchands d'ANZ pour un montant d'environ 485 millions d'AUD. Il annonce la création d'une coentreprise contrôlée à 51% par Worldline pour gérer et développer les services aux marchands en Australie avec la banque ANZ. Invest Securities estime que l'acquisition de 51% de l'australien ANZ pour 300 millions d'euros 'devrait avoir un impact financier limité (relution de +2% à +3%)'. 'Cette opération souligne l'attractivité de Worldline auprès des acteurs bancaires désireux de se désengager de leur activité paiement, ainsi que l'importance des synergies dans ce type de transaction (75% de l'EBITDA actuel de la cible)', commente l'analyste.

Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris +1.12%