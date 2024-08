Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Worldline: en fort repli, un broker abaisse sa cible information fournie par Cercle Finance • 02/08/2024 à 16:30









(CercleFinance.com) - Worldline cède près de 6% à Paris, alors que Invest Securities a réitéré son opinion 'achat' sur le titre tout en abaissant son objectif de cours de 23 à 20 euros, au vu d'une valorisation jugée 'dérisoire' après la prise en compte des nouvelles guidances 2024 (PE 2024-25 de 6,9-4,7 fois).



'L'avertissement sur les résultats 2024, même minime, donne l'impression d'une éternelle fuite en avant, les raisons se succédant pour justifier une croissance organique et une rentabilité très éloignées de leur niveau normatif', estime cependant l'analyste.



Selon lui, la journée investisseurs (CMD) du 26 novembre 'représente plus un facteur de risque qu'un catalyseur, avec la possibilité que le management trouve une nouvelle raison en 2025 à l'absence d'amélioration des performances'.







Valeurs associées WORLDLINE 8,37 EUR Euronext Paris -5,89%