Worldline échappe à la baisse du CAC 40 après une bonne première partie d'exercice

(AOF) - Worldline (+1,13% à 34,89 euros) est l'une des rates hausses de l’indice CAC 40 : le dynamisme des services aux commerçants (Merchant services) a permis au spécialiste du paiement d’enregistrer des profits meilleurs que prévu. Au premier semestre, l'excédent brut opérationnel (EBO) a augmenté de 13,4% à 519 millions d’euros, soit 23,1% du chiffre d’affaires. Sa marge a progressé de 80 points de base alors qu’elle était anticipée en amélioration de seulement 30 points de base.

Les analystes attribuent cette surperformance à une croissance plus forte que prévu des Merchant services, qui ont affiché une croissance interne de 13,5% au deuxième trimestre. Le marché n'en attendait pas tant : 11,5%. Ce segment a bénéficié " de la hausse des volumes d'acquisition commerçants dans le commerce physique comme dans le commerce en ligne ".

Sur l'ensemble du semestre, le chiffre d'affaires du groupe a atteint 2,242 milliards d'euros, en croissance interne de 9,3%.

Commentant cette publication, Gilles Grapinet, Directeur général de Worldline, a déclaré : " Soutenue par une solide performance à deux chiffres dans les services de paiement aux commerçants, cette croissance confirme en particulier l'amélioration de notre positionnement concurrentiel résultant de l'intégration progressive d'Ingenico ".

Le flux de trésorerie disponible s'est élevé à 232 millions d'euros, ce qui représenté un taux de conversion de son EBO de 44,7%.

Ces bons résultats s'accompagnent de la confirmation des objectifs annuels. Pour cette année, le groupe prévoit toujours une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 8% et 10%.

Worldline vise également une progression de plus de 100 points de base de sa marge d'excédent brut opérationnel (EBO) et la conversion de 46% à 48% de son EBO en flux de trésorerie disponible.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro un européen des services de paiements et des transactions électroniques ;

- Revenus de 4,4Mds€ centrés sur l'Europe et générés par 3 pôles -les services aux commerçants (70 %), les services financiers (22 %), la mobilité et services web transactionnels (8 %) ;

- Modèle d'affaires pour une Paytech internationale de 1er plan, fondé sur la maîtrise de la chaîne de valeur des services de paiements, sur une plateforme unique et modulaire, sur sa présence auprès des commerçants et des banques sur un positionnement fort sur les lignes de service et sur les investissements technologiques ;

- Capital ouvert avec 2 positions fortes – SIX Group ( 16,9% des actions et 18,9 % des droits de vote) et BPI France( 7,13 % et 10,02 %)), Gilles Grapinet étant directeur général et Bernard Bourigeaud président le conseil d’administration de 19 membres ;

- Situation financière maîtrisée avec une dette nette ramenée à 2,2 Mds€, soit un effet de levier de 1,7, un autofinancement libre de 545 M€.

Enjeux

- Stratégie Vision 2024 de croissance externe soutenue visant à une croissance annuelle de 9 à 11 % des revenus, marge opérationnelle vers 30 % ;

- Stratégie d'innovation déclinée entre la sécurité des systèmes d’information propres au groupe, l’incrémentation et la rupture: en interne :

- réseau Win, incubateur Lit ou Worldline Labs, communauté de 300 experts…

- en externe : partenariats et liens avec les start-up dans les domaines des services de confiance, l’expérience client et la performance & intelligence ;

- focus sur les solutions inclusives (la fintech africaine InTouch, le QR code dédié en Inde…);

- en open-innovation : intégration dans la plateforme technologique des fournisseurs les plus innovants –APMs, cryptomonnaies, BNPL...;

- Stratégie environnementale TRUST 2025 :

- réduction de 20 % des émissions de CO2 par rapport à 2020 ;

- inclusion des critères de durabilité dans les offres de solutions ;

- soutien aux fintechs dédiées (l’africaine InTouch) ;

- Poursuite de la forte dynamique commerciale ;

- Après les acquisitions de l’italiens Axepta,, des activités de services aux marchands d’ANZ en Australie (20 % du marché local), celles d’Eurobank en Grèce et de Banco Desio, et les prises de participation dans Online Payment Platform (à 40 %) et la fintech SoftPos.eu (à 55 %), vers de nouvelles opportunités dans la consolidation du marché européen.

Défis

- Interrogations sur une sortie du capital de SIX Group ;

- Après une hausse de 24 % des revenus, objectifs 2023 : 8 % à 10% de hausse du chiffre d’affaires et Plus de 100 points de base d’amélioration de la marge opérationnelle supérieure à 27 % ;