Worldline: EBE ajusté stable en 2023

(CercleFinance.com) - Worldline publie un résultat net normalisé part du groupe des opérations poursuivies stable à 521 millions d'euros pour 2023, de même que son EBE ajusté à 1,11 milliard, représentant 24,1% du chiffre d'affaires, en ligne avec l'objectif révisé de l'année.



Le chiffre d'affaires du groupe de solutions de paiement a atteint 4,61 milliards d'euros, soit une croissance organique de 6%, en ligne avec ses prévisions révisées en octobre dernier, tirée en particulier par les services aux commerçants (+8,9%).



Pour l'année 2024, Worldline indique tabler sur au moins 3% de croissance organique du chiffre d'affaires, au moins 1,17 milliard d'euros d'EBE ajusté, et au moins 230 millions d'euros de flux de trésorerie disponible.





