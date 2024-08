Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Worldline : dévisse de -10% sous les 7,50E, nouveau + bas information fournie par Cercle Finance • 05/08/2024 à 12:08









(CercleFinance.com) - Worldline dévisse de -10% sous les 7,50E : c'est la conséquence prévisible de la cassure du double support crucial moyen et long terme des 9,5/9,4E du 19 avril (plancher annuel) et du 25 octobre (plancher historique).

La sortie 'par le bas' d'un corridor 10,85/9,5E validait un objectif de 8,15E à moyen terme (report d'amplitude)... il est largement dépassé et il n'y a plus de supports 'naturels' en vue









Valeurs associées WORLDLINE 7,56 EUR Euronext Paris -9,11%