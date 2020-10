Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline détient 88,6% des actions Ingénico, rouvre son offre Reuters • 28/10/2020 à 21:55









PARIS, 28 octobre (Reuters) - Worldline WLN.PA a annoncé mercredi détenir 88,6% du capital d'Ingenico INGC.PA à l'issue de son offre, rouverte aux mêmes conditions jusqu'au 4 novembre prochain. Le groupe contrôle également au moins 83,2% des droits de vote d'Ingenico et 99,6% du nombre d'Oceane en circulation. Gilles Grapinet restera pour le moment PDG du nouveau groupe. La dissociation prévue initialement des fonctions de président et de directeur général ne pourra intervenir dans l'immédiat en raison de l'incapacité de Bernard Bourigaud d'assumer pour le moment la présidence du conseil, "pour des raisons personnelles", précise le groupe dans un communiqué. Le rapprochement entre les deux sociétés pour 7,8 milliards d'euros avait été annoncé en février dernier. Il doit permettre de créer un champion européen dans un secteur des paiements. (Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées INGENICO GROUP Euronext Paris +0.65% WORLDLINE Euronext Paris -1.71%