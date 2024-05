Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Worldline:des paiements électroniques plus verts que le cash information fournie par Cercle Finance • 28/05/2024 à 15:35









(CercleFinance.com) - Worldline annonce avoir publié aujourd'hui une étude de référence réalisée en Belgique, basée sur des analyses de cycle de vie qui montrent le haut potentiel des paiements électroniques pour réduire les émissions de CO2 dans l'écosystème des paiements.



Selon le rapport, les paiements électroniques en magasin produisent des niveaux d'émissions d'équivalent CO2(CO2e) nettement inférieurs aux paiements en cash.



Le rapport identifie également des leviers à l'échelle du secteur pour décarboner davantage les paiements électroniques, en commençant par réduire les émissions à moins de 1g de CO2e par transaction.



Selon l'étude, un paiement en espèces en magasin génère en effet 2,8g d'émissions de CO2e, contre 2,45g de CO2e pour un paiement électronique, même sans tenir compte de l'impact du transport pour aller retirer de l'argent au distributeur.





