(CercleFinance.com) Worldline décroche vers 48,6E et referme au passage le 'gap' des 49,06E du 3 janvier: le titre n'est pas loin de tester le plancher des 48,37E du 29/12 et s'il poursuit son repli, le prochain objectif sera le support oblique moyen terme des 46,45E, puis le plancher des 45,8E des 3 et 20/12/2021





Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris -5.36%