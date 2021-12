Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline : décroche sous les 46E information fournie par Cercle Finance • 20/12/2021 à 12:17









(CercleFinance.com) - Worldline décroche sous les 46E et menace le support oblique moyen terme qui gravite vers 46,1E.

Maus la séance n'est pas terminée et le signal baissier n'est pas encore validé: s'il l'était, l'objectif serait le retracement des 39,9E, le plancher majeur long terme des 7/1/2019 et 18/3/2020





Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris -6.88%