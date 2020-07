Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline : décroche de -7%, sous les 72E Cercle Finance • 24/07/2020 à 10:11









(CercleFinance.com) - Worldline décroche de -7%, sous les 72E, pulvérisant au passage le support des 74E, ce qui préfigure le test d'un fragile palier de soutien vers 68,6E (qui remonte au 24 juin), le suivant se situant vers 67,5E (du 8 juin).

Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris -4.64%