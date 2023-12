Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Worldline: décès du président du conseil information fournie par Cercle Finance • 15/12/2023 à 08:40









(CercleFinance.com) - Le fournisseur de solutions de paiement Worldline fait part avec tristesse du décès soudain du président de son conseil d'administration Bernard Bourigeaud, à l'âge de 79 ans, le jeudi 14 décembre.



Lui rendant hommage, le conseil met en avant ses rôles de bâtisseur à travers Atos Origin, d'une des plus grandes entreprises de services numériques européennes, et de pionnier dans la consolidation de l'industrie du paiement à travers les débuts de Worldline.



Conformément au plan de succession, le comité des nominations a recommandé que l'intérim de la présidence du conseil soit assuré par Georges Pauget, administrateur référent indépendant, jusqu'à la nomination d'un nouveau président.





