Worldline : de retour sous les 10E, les 9,5E à préserver

(CercleFinance.com) - Worldline est de retour sous les 10E (vers 9,94E) mais la situation est loin d'être préoccupante puisque le titre est protégé par un solide support vers 9,70E (testé tout récemment, le 21 juin) puis par celui des 9,49E du 19 avril.

Ce dernier sera crucial puisqu'il coïncide -à 0,1% près- avec le plancher historique des 9,41/9,42E du 25/10/2023.









Valeurs associées WORLDLINE 9,87 EUR Euronext Paris -3,81%