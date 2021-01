Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline : de nouveau distingué par l'évaluation du CDP Cercle Finance • 20/01/2021 à 11:31









(CercleFinance.com) - Worldline annonce avoir obtenu la note de 'A-' pour la deuxième année consécutive, dans le cadre de l'évaluation du CDP sur le changement climatique. Ce score vient reconnaître les efforts déployés par Worldline et les résultats obtenus par l'entreprise sur la lutte contre le changement climatique, démontrant l'ambition forte de la société en termes de bonnes pratiques environnementales dans son secteur. En ce début d'année 2021, Worldline réaffirme ses objectifs de réduction de ses émissions de CO2, en conformité avec les lignes directrices de l'initiative 'Science Based Target', avec notamment la réduction de son intensité carbone de 2,67% chaque année, soit -19% en 2025 et -45% en 2035, par rapport à 2018.

