Jefferies maintient sa recommandation d'achat sur Worldline, dont l'action reste en forte baisse vendredi après-midi. Le courtier réagit aux révélations du Financial Times, selon lequel le groupe de paiements aurait retardé le règlement de fournisseurs et demandé des avances à ses clients avant plusieurs clôtures entre 2021 et 2023.

Jefferies garde le cap et voit plus loin. L'objectif de cours du courtier représente un potentiel de hausse de 80% par rapport aux 9,55 euros retenus dans sa note publiée vendredi après-midi. Le courtier souligne que les faits évoqués sont antérieurs à l'arrivée de la direction actuelle. Celle-ci prévient que corriger les pratiques passées prendra du temps, notamment dans la façon dont la branche Services financiers comptabilise son chiffre d'affaires.

Selon Jefferies, les décalages entre encaissements et paiements ont soutenu la trésorerie de Worldline en 2022, avant de commencer à peser sur elle en 2023. Le courtier y voit le signe d'un moindre recours aux pratiques mises en cause. Sur les cinq dernières années, le groupe a dégagé en moyenne 7 euros de trésorerie disponible pour 100 euros de revenus nets, contre 11 euros entre 2015 et 2019. Ce ratio place Worldline dans le bas du classement des entreprises comparées par Jefferies.

"Nous sommes moins inquiets, car nous prévoyons que Worldline dégagera nettement moins de trésorerie par euro de chiffre d'affaires que par le passé, ce qui correspond dans l'ensemble aux ambitions du groupe", écrit le courtier.

Worldline défend ses comptes

Selon un rapport de PwC cité par le Financial Times, ces pratiques auraient gonflé d'environ 200 millions d'euros le flux de trésorerie disponible de 2022. Sans elles, il aurait avoisiné 320 millions d'euros, contre 520 millions publiés.

De son côté, Worldline rappelle que ses comptes sont examinés par son comité d'audit et certifiés par ses commissaires aux comptes. "Ils sont établis conformément à toutes les règles en vigueur et ne sont affectés d'aucune irrégularité", affirme le groupe. Pour 2026, il prévoit toujours que les activités conservées après ses cessions consommeront entre 40 et 60 millions d'euros de trésorerie, investissements compris.

Vendredi à 16h04, l'action perdait 14,86%, à 8,131 euros.