Worldline contrôle près de 94% du capital d'Ingenico - AMF

PARIS, 9 novembre (Reuters) - Worldline WLN.PA détient 93,91% du capital d'Ingenico INGC.PA à l'issue de son offre, qui avait été rouverte fin octobre, a annoncé l'Autorité des marchés financiers dans un avis publié lundi. Worldline contrôle aussi 93,05% des droits de vote et 99,64% des "océanes" en circulation. Le rapprochement entre les deux sociétés pour 7,8 milliards d'euros a été annoncé en février dernier. Il doit permettre de créer un champion européen dans un secteur des paiements. (Rédaction de Paris)

Valeurs associées INGENICO GROUP Euronext Paris 0.00% WORLDLINE Euronext Paris +8.45%