Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Worldline: contrat avec Raiffeisen autour des paiements information fournie par Cercle Finance • 29/05/2024 à 16:35









(CercleFinance.com) - Worldline annonce la signature d'un contrat avec la Banque Raiffeisen portant sur la fourniture de solutions de paiement instantané via une solution hébergée dans le cloud au Luxembourg.



Déjà partenaire de longue date de Raiffeisen pour les services de compensation et de règlement SEPA, Worldline offrira désormais une infrastructure de paiement instantané conforme à la réglementation européenne.



Cette solution cloud permet une intégration rapide, une disponibilité 24/7, et comprend des services de connectivité TIPS, de filtrage des transactions, et de vérification des comptes, souligne Worldline.



Ce partenariat vise à renforcer la gamme de paiements de Raiffeisen et à soutenir sa croissance future.





Valeurs associées WORLDLINE 11.76 EUR Euronext Paris -3.53%