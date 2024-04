Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Worldline: coentreprise avec Crédit Agricole baptisée CAWL information fournie par Cercle Finance • 08/04/2024 à 08:18









(CercleFinance.com) - Crédit Agricole et Worldline annoncent baptiser 'CAWL', leur entreprise commune 'alliant service et proximité pour proposer aux commerçants des offres de paiement adaptées aux spécificités de leurs secteurs d'activité'.



Nouvelle marque de paiement pour les commerçants en France, CAWL combinera l'expertise technologique et les offres et services de Worldline, avec la performance commerciale et la puissance de distribution de Crédit Agricole.



Elle proposera des solutions de paiement tout en un, combinant acceptation et acquisition et intégrant des services à valeur ajoutée spécifiques à chaque secteur d'activité, des offres par verticales métiers pour leur permettre de se concentrer sur leur activité.



Ces offres permettront aux commerçants d'accéder à des services multi-devises, multi-pays, multi-réseaux de paiement et à des moyens de paiement alternatifs, s'appuyant sur une plateforme d'acquisition à l'échelle paneuropéenne et des services personnalisés.





Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris +0.88%