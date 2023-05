Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Worldline: clôture d'une offre de rachat obligataire information fournie par Cercle Finance • 17/05/2023 à 15:57









(CercleFinance.com) - Worldline annonce la clôture de l'offre de rachat sur ses obligations arrivant à échéance en septembre 2024, le montant nominal valablement apporté et accepté par le groupe de solutions de paiement s'élevant à 385,6 millions d'euros.



Cette offre concernait ses obligations portant intérêt au taux fixe de 1,625% d'un montant de 600 millions d'euros émises en 2017, et celles portant intérêt au taux fixe de 0,25% d'un montant de 500 millions émises en 2019.



La date de règlement de l'offre est prévue le 22 mai, les obligations rachetées ayant vocation à être annulées. Les montants nominaux résiduels seront alors de 354,7 et 359,7 millions respectivement pour les titres émis en 2017 et 2019.





